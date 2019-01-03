КРАСНОЯРСК, 3 янв — ПРАЙМ. Самолет Boeing-767 авиакомпании "Икар", следовавший из Благовещенска в Москву, совершил посадку в Красноярске из-за обледеневшего клапана двигателя, сообщила в четверг РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

"По предварительным данным, в 12.22 (08.22 мск) произошло обледенение клапана двигателя, и командир экипажа принял решение посадить борт в аэропорту Емельяново. В 13.41 судно благополучно приземлилось. Пострадавших и повреждений нет", — сказала Горбунова.

По ее словам, на борту находились 148 пассажиров и 10 членов экипажа. В настоящее время они размещены в накопители и обеспечены всем необходимым. Транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.