МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об информировании пассажиров о возможности приобретения "невозвратных" билетов на поезда дальнего следования, сообщает пресс-служба правительства в четверг.

Порядок информирования пассажиров о возможности приобретения "возвратных" либо "невозвратных" билетов на поезда дальнего следования устанавливается правилами оказания услуг по перевозкам пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

"Подписанным постановлением в правила внесены изменения, которыми закрепляется обязанность перевозчика своевременно проинформировать пассажира о возможности приобретения билетов по "невозвратным" тарифам", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, эта информация должна быть размещена на официальном сайте перевозчика или уполномоченного им лица.

Отмечается, что невозвратный билет в некоторых исключительных случаях можно сдать только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с ним члена семьи, других экстраординарных событий, а также в случае отмены или задержки отправления поезда, либо непредоставления пассажиру указанного в билете места.

Закон, разрешающий продавать в России так называемые невозвратные железнодорожные билеты в поезда дальнего следования, вступил в силу 1 января 2019 года.

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам в дальнем следовании), сообщали РИА Новости в пресс-службе РЖД, начнёт продажу первых невозвратных билетов с 20 января 2019 года. Их можно будет купить в вагоны СВ, купе и с местами для сидения в нерегулируемом сегменте. То есть в плацкарт и общие вагоны, так называемый регулируемый сегмент, где тариф устанавливается государством в лице ФАС, невозвратные билеты не продаются.