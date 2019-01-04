ТОКИО, 4 янв — ПРАЙМ. Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон появится 8 января в Токийском окружном суде, чтобы лично выслушать причины своего ареста в ноябре прошлого года, сообщило агентство Киодо.

Как сообщил ранее телеканал NHK, соответствующий запрос был направлен в Токийский окружной суд адвокатами Гона. По закону, суд обязан провести открытые слушания в течение пяти дней после подачи такого запроса.

Слушания должны будут начаться в 10.30 по местному времени (04.30 мск). По словам представителей защиты, Карлос Гон намерен лично присутствовать в суде.

В понедельник, 31 декабря, Токийский окружной суд продлил задержание Гона еще на 10 дней — до 11 января.

Карлос Гон и его ближайший помощник Грэг Келли были арестованы 19 ноября. Причиной ареста стало то, что Гон декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов. Келли был освобожден 25 декабря под залог в 70 миллионов иен (около 635 тысяч долларов).