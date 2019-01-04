МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. В Совете Федерации предлагают оказывать финансовую поддержку не только малой авиации, но и пассажирам, пользующимся ее услугами, путем оказания адресной помощи при покупке билетов.

"Полагаю, действенная финансовая поддержка нужна не только малой авиации как производителю услуг, но и авиапассажирам как потребителям этих услуг. А для этого необходимо расширить оказание адресной помощи пассажирам на приобретение билетов малой региональной авиации, которая терпит большие убытки от полупустых рейсов", — сказал РИА Новости зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Максим Кавджарадзе.

По его мнению, в данном случае федеральная программа социальной поддержки местного населения может поддержать другие федеральные программы, в том числе пространственного развития России и воссоздания подотрасли малой авиации.

Одной из самых чувствительных проблем малой авиации сенатор назвал обучение кадров, создание летной инфраструктуры в небольших поселках, а также выбор линейки самолетов для местных авиалиний по критериям экономической оптимальности. Стоит решить и вопрос запуска действующих финансовых механизмов господдержки, добавил Кавджарадзе.

"При этом следует помнить, что ни в одной стране мира местные авиаперевозки никогда не были самоокупаемыми", — отметил парламентарий.

Также, подчеркнул зампред комитета, необходимо решить вопросы территориальной привязки базы малой авиации.

"Возможно, в каждом федеральном округе можно создать по одной базе. Россия — страна огромная, поэтому стоит подумать и над тем, чтобы для каждой географической зоны можно подобрать оптимальный тип самолета: для южных регионов — одни модели, для северных — другие", — полагает он.

В целом, заявил Кавджарадзе, в реализации программы пространственного развития страны несомненна "решающая и даже незаменимая" роль малой авиации.

"Говоря о проблемах пространственного развития территории России, мы всегда должны осознавать, что если регион становится труднодоступен даже для малой авиации, он закрывается для экономического развития, а если в нем ликвидируются аэродромы — начинается неконтролируемая депопуляция прилегающих районов", — убежден сенатор.

Он сообщил, что в 19 труднодоступных регионах России местное авиасообщение является, "по существу, социальным, то есть незаменимым видом транспорта". В восьми из них региональная авиация — основной способ обеспечения круглогодичной транспортной доступности. При этом за последние 25 лет число аэродромов и площадок в этих труднодоступных регионах России снизилось в среднем на 55 процентов. Вследствие этого продолжался непрерывный отток населения, который скорее всего идет в округах, прилегающих к заброшенным аэродромам и взлетным полосам, констатировал Кавджарадзе.

Он предложил также предусмотреть и ряд других ресурсов развития малой авиации, в том числе, задействовать ее имиджевый потенциал, а также гражданские и волонтерские возможности ее сторонников и энтузиастов.

"Например, в одной из стран с активно развитой малой авиацией, среди авиаторов и любителей есть такая ценностная установка: даже крошечный аэродром должен продолжать жить. Там волонтеры создают сообщества, которые занимаются этим. Их активисты и лидеры входят в самую крупную в мире Ассоциацию пилотов и собственников воздушных судов. Если появляется проблемный аэродром, сразу запускается система защиты: организуются встречи с местной администрацией и властями, политическими и общественными деятелями, идут поиски спонсоров, совместные акции с авиационными клубами, и так далее. И это работает", — подчеркнул сенатор.

Он считает безосновательными утверждения "разных пессимистов", что у России нет технологического и экономического потенциала для воссоздания на новом уровне малой авиации.

Возрождение всего комплекса этой подотрасли дело неспешное. Возможно, на это уйдет 10–15 лет, но новые российские самолёты и вертолеты непременно должны вернутся в регионы России, на новые и возрожденные аэродромы", — сказал Кавджарадзе.