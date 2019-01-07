МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. DXC Technology договорилась о покупке Luxoft Holding за 2 миллиарда долларов, говорится в совместном релизе компаний.

"Согласно договору между DXC и Luxoft, все выпущенные и находящиеся в обороте обыкновенные акции Luxoft класса A и B будут куплены за 59 долларов за акцию наличными, что суммарно оценивается примерно в 2 миллиарда долларов", — сказано в сообщении.

Ожидается, что сделка будет закрыта к июню 2019 года после получения необходимых одобрений.

Luxoft — международный разработчик программного обеспечения и IT-услуг, дочерняя компания российского IT-холдинга IBS Group. Был основан в 2000 году, а в 2013 году провел первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Штат компании составляет около 13 тысяч человек.

DXC Technology — американская IT-компания, основанная в 2017 году путем объединения CSC и подразделения Enterprise Services компании Hewlett Packard Enterprise. DXC имеет около 6 тысяч клиентов в 70 странах мира, штат компании составляет около 133 тысяч сотрудников.