МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics ожидает снижения операционной прибыли в четвертом квартале 2018 года на 28,7% к прошлому году, до 10,8 триллиона вон (около 9,7 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.

При этом выручка за три месяца, по предварительной оценке, опустилась на 10,6% в годовом выражении — до 59 триллионов вон (52,8 миллиарда долларов).

По итогам торгов на корейской бирже акции компании потеряли 1,7% стоимости.

Samsung Electronics Co., Ltd. — один из крупнейших производителей телевизоров, смартфонов, носимых устройств, планшетов, камер, бытовой техники, медицинских устройств, сетевых систем, полупроводников и светодиодных решений. Офисы компании расположены в 79 странах мира. С 1991 года компания работает на российском рынке.