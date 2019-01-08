МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Недавно выбранный новый член совета директоров американской компании Tesla миллиардер Ларри Эллисон раскрыл свою долю в компании, которая оценивается в 1 миллиард долларов, следует из документа автопроизводителя на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Эллисону принадлежит 3 миллиона акций Tesla через фонд Ellison Revoc Trust, следует из данных раскрытия.

На момент закрытия торгов на бирже Nasdaq в понедельник акции компании торговались по цене 334,96 доллара за бумагу. Таким образом, доля Эллисон в компании оценивается в 1,005 миллиарда долларов.

В конце декабря 2018 года Tesla избрала двух новых независимых директоров — основателя Oracle Ларри Эллисона и глобального директора по персоналу Walgreens Boots Alliance Кэтлин Уилсон-Томпсон. В ноябре было объявлено, что председателем совета Tesla вместо Илона Маска станет Робин Денхолм (Robyn Denholm), финансовый директор австралийской телекоммуникационной компании Telstra. Эти перестановки производились в рамках досудебного урегулирования претензий SEC к компании по подозрению в мошенничестве, связанному с твитом Маска, опубликованным в августе.

Как добавляет агентство MarketWatch, в октябре Ларри Эллисон заявил, что его инвестиция в Tesla стала второй по величине, при этом он не раскрыл дополнительных деталей. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), Эллисон занимает девятую строчку в мировом рейтинге миллиардеров с состоянием в 51,4 миллиарда долларов.

Расследование по подозрению в мошенничестве проводилось регулятором после заявления Маска в начале августа о том, что он хотел бы исключить Tesla из числа публичных компаний, договорившись с инвесторами о выкупе ее акций по 420 долларов. Позднее Маск объявил об отказе от этих намерений.