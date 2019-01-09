ХЕЛЬСИНКИ, 9 янв — ПРАЙМ. Китай впервые предоставил Финляндии экспортную лицензию на детское питание, теперь эти продукты могут производиться и упаковываться непосредственно в Финляндии и затем поставляться в Китай, рассказала советник министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии Хентриикка Контио.

"Китай впервые предоставил Финляндии экспортную лицензию на производство детского питания. Экспортная лицензия является значительным шагом вперед в торговле продуктами питания между Финляндией и Китаем. Лицензия была предоставлена во время визита постоянного секретаря минсельхоза Яаны Хусу-Каллио в Пекин 8 января", — рассказала Контио.

Ранее сообщалось, что на 14-15 января запланирован государственный визит в Китай президента Финляндии Саули Ниинистё.

В минсельхозе уточнили, что Китай предлагает огромный рынок детских смесей, и до настоящего времени Финляндия экспортировала молоко и сыворотку в Китай, где затем они перерабатывались в детскую смесь. Теперь продукты могут быть изготовлены и упакованы в Финляндии для продажи китайским потребителям. Из молочных продуктов Финляндия также экспортирует в Китай сливочное масло и небольшие объемы сыров, отметили в минсельхозе.

"Это значительный этап в истории экспорта финских продуктов питания. Детские смеси — это продукты с высокой добавленной стоимостью, в которых чистое и безопасное финское сырье и методы производства играют важную роль, которую они действительно заслуживают. Значительный вклад правительства премьер-министра Сипиля в продвижение экспорта продовольствия снова дает хороший результат. Хорошие перспективы для экспорта также позволяют перерабатывающему сектору платить более высокую цену производителям сырья", — отметил министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Яри Леппя, его цитата приводится пресс-службой ведомства

Ведущий финский производитель молочных продуктов, компания Valio, сообщила в пресс-релизе о начале поставок детского питания на рынок Китая.

"Получение экспортных лицензий на детское питание — результат многолетней работы. Мы хотели бы поблагодарить министерство сельского и лесного хозяйства, Продовольственное агентство и сотрудников посольства Финляндии в Пекине за тесное и плодотворное сотрудничество. Мы адаптировали продукт к китайскому законодательству и всем требованиям. Важно, чтобы власти Финляндии продолжали располагать достаточными ресурсами для поддержки продвижения бизнеса. Сотрудничество с китайскими властями также было успешным. Весь процесс занял четыре года",- приводится в сообщении Valio цитата представителя компании Юусси Маттссона.