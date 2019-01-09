РИМ, 9 янв — ПРАЙМ. Антимонопольный орган Италии (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato) оштрафовал ряд ведущих мировых автопроизводителей на 678 миллионов евро за участие в картельном сговоре, нарушившем конкуренцию на авторынке Италии, сообщает регулятор.

В число его участников вошли BMW, Fiat-Chrysler, Toyota, Ford, Renault, Volkswagen и другие концерны, а также подконтрольные им финансовые предприятия и так называемые "карманные" банки на территории Италии, заключившие "антиконкурентное соглашение".

С 2003 по 2017 годы они проводили деятельность, "направленную на изменение конкурентной динамики на рынке продаж автомобилей посредством финансирования со стороны дочерних подконтрольных банков".

Антимонопольнй орган отмечает "сложный и долгосрочный" характер договоренности, касающейся обмена "чувствительной информацией по количеству товара и ценам, как настоящим, так и будущим". Крупный штраф был наложен, учитывая "серьезность нарушений и их продолжительность", говорится в сообщении регулятора.

О существовании сговора в контролирующие органы сообщил немецкий автоконцерн Daimler AG и его финансовая структура в Италии Mercedes Benz Financial Services Italia. Несмотря на то, что они тоже являлись участниками картеля, антимонопольная служба освободила их от уплаты штрафа в 60 миллионов евро.