МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Щербинский суд Москвы зарегистрировал иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры к авиакомпании "Победа" об отмене платной регистрации на рейсы, сообщили РИА Новости в суде.

"Иск принят к рассмотрению, ранее 19 декабря он был оставлен без движения из-за ошибок прокуратуры", — сказали в суде.

Авиакомпания "Победа" с осени ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах, при этом у пассажиров осталась возможность бесплатно пройти онлайн-регистрацию на сайте перевозчика. В лоукостере объясняли, что вынуждены пойти на такую меру, чтобы компенсировать резкий рост цен на топливо.

Ранее в лоукостере сообщили, что намерены отстаивать в суде права клиентов не платить за услугу регистрации в аэропорту. По их словам, введение платы за регистрацию агентом в аэропорту — это давняя мировая практика. Представители авиакомпании считают, что неправильно включать в тариф стоимость услуги регистрации, если клиенты хотят сэкономить и зарегистрироваться самостоятельно.