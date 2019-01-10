МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Программа нового пассажирского самолета МС-21 будет реализована с композитным крылом из отечественных компонентов, заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что санкции США в отношении АО "Аэрокомпозит" (входит в ОАК) и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" ("Ростех") перекрыли поставки из США и Японии материалов для композитного "черного крыла" МС-21. Ряд поставляемых компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля, производятся американской Hexcel и японской Toray Industries. Оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов, обсуждаются пути решения проблемы, сообщало издание.

"С 2014 года идет работа авиапрома с Росатомом, ВИАМом, МГУ, рядом частных компаний по созданию технологии изготовления композитных конструкций из отечественных материалов", — приводятся слова Слюсаря в релизе ОАК.

Как подчеркнул глава корпорации, "эти решения находятся на стадии перехода к серийному производству, соответствующие образцы проходят испытания, их внедрение в программу МС-21 будет пошагово реализовано после завершения основных сертификационных испытаний в рамках общей программы импортозамещения, включая ремоторизацию МС-21 на двигатель ПД-14".

"Запрет американских властей поставщикам работать с российской высокотехнологичной компанией "Аэрокомпозит" по гражданскому продукту МС-21 для нас необъясним. Мы начали процедуру обжалования этого решения", — добавил Слюсарь.

Сверхпрочное композитное крыло МС-21 позволяет значительно улучшить аэродинамику, что уменьшает расходы при эксплуатации лайнера на 12-15% по сравнению с существующими аналогами. Самолет должен поставляться в двух модификациях: с американскими двигателями Pratt & Whitney PW1400G и российскими ПД-14.