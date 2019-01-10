МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Проверка соблюдения BBC лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания пройдет с 14 по 31 января 2019 года, сообщает Роскомнадзор.

"В период с 14 по 31 января 2019 года будет проведена проверка соблюдения ООО "Бритиш телевижн" лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания", — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор объявил, что начинает контрольные мероприятия в отношении канала BBC World News, распространяемого на территории РФ, а также в отношении ресурсов BBC в интернете, на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. Мероприятия начаты в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания.

По сообщению пресс-службы Роскомнадзора, проверка интернет-ресурсов Би-би-си выявила материалы, транслирующие установки международных террористических организаций, идет экспертиза на предмет их соответствия российскому законодательству.

"В отношении интернет-ресурсов BBC (в том числе https://www.bbc.com/russian) проводится проверка контента на предмет соблюдения требований российского законодательства. В настоящий момент выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций (цитаты террориста Аль-Багдади). Проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства", — говорится в сообщении.

Также Би-би-си в России должна до 16 января представить документы, подтверждающих соблюдение требований закона о СМИ, сообщается на сайте Роскомнадзора.

"Бритиш телевижн" (вещатель телеканала BBC World News в РФ) направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований закона о СМИ об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций. Срок предоставления сведений – 16 января 2019 года", — говорится в сообщении.