МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. РЖД в 2019 году намерены как минимум частично отказаться от услуг своего основного поставщика электроэнергии "Русэнергосбыта" (РЭС) и самостоятельно выйти на оптовый энергорынок, пишет газета "Коммерсант".

"РЖД в 2019 году рассчитывают получить статус участника оптового энергорынка и в результате как минимум частично отказаться от услуг своего основного поставщика электроэнергии "Русэнергосбыта" (50,5% у ЕСН Григория Березкина, входящего в совет директоров монополии, 49,5% у итальянской Enel). Этот вопрос ОАО "РЖД" планирует вынести на одно из ближайших заседаний наблюдательного совета "Совета рынка" (регулятор энергорынков)", — сообщает газета со ссылкой на источники, знакомые с инициативой.

Как отмечается, РЖД, с 2000-х годов закупающее электроэнергию через "Русэнергосбыт", при полном отказе от посредников сможет на 3–5% снизить затраты на закупку электроэнергии, сэкономив до 8 миллиардов рублей в год. При этом, по данным газеты, потери РЭС могут составить 6,4 миллиарда рублей.

В марте 2017 года глава РЭС Михаил Андронов сообщал "Коммерсанту", что контракт с РЖД занимает 80% в портфеле РЭС. средняя маржа по портфелю компании, по его оценке, составляла 5%. Общее потребление монополии Андронов оценивал тогда в 40 миллиардов киловатт в час. При этом он объяснял удобство работы через посредника большим количеством региональных представительств РЭС.

Как отметил один из собеседников издания, о полном отказе РЖД от услуг РЭС пока речь не идет, в частности, стороны связаны долгосрочными договорными обязательствами до 2038 года, и, вероятнее всего, можно говорить о постепенном снижении объемов с переводом на прямые закупки новых объектов и части пристанционных поселков.

Кроме того, препятствием для выхода РЖД на оптовый рынок может стать владение сетями. Как сообщает газета, монополия играет роль территориальной сетевой организации, передавая электроэнергию и своим объектам, и сторонним потребителям. Однако закон запрещает совмещать передачу электроэнергии с производством или сбытом. Так, доходы РЖД от передачи энергии в 2017 году составили 10,7 миллиарда рублей, прибыль от этого вида деятельности — 2,2 миллиарда рублей.