МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", откроет четыре магазина на месте супермаркетов "Виктория" ритейлера "Дикси" в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель X5.

"Мы договорились с ГК "Дикси" о переходе прав аренды площадей в Московской области, где сейчас располагаются четыре супермаркета "Виктория". Ремонт и смена вывесок на этих объектах начнутся в конце января", — рассказали в X5.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Дикси", в настоящий момент группа реализует стратегию по повышению операционной эффективности бизнеса и снижению долговой нагрузки до уровня 2,0 EBITDA. "В рамках выполнения данной стратегии возможна точечная переуступка прав аренды в отношении объектов, которые не отвечают целевым показателям доходности либо роста", — уточнили в компании.

При этом "Дикси" продолжит развивать бренд "Виктория" в ключевых регионах присутствия торговой сети, включая Калининградскую область.

"Дикси" приобрела группу компания "Виктория" в 2011 году. В нее входят розничные сети разных форматов: супермаркет "Виктория" (46 точек), магазин у дома "Виктория-Квартал" (33), магазины эконом-класса "Дешево" (12) и гипермаркет cash&carry "Кэш" (1). Магазины расположены в Москве, Подмосковье, Калининграде и Калининградской области.