МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Нидерланды приступили к подъему контейнеров грузового судна Zoe со дна Северного моря, сообщил телеканал n-tv со ссылкой на представителя министерства инфраструктуры и экономики Нидерландов.

Сообщается, что со дна Северного моря предстоит поднять около 290 контейнеров, большинство из которых находятся вдоль загруженного маршрута для торговых судов.

"Это как на автобане… это (подъем контейнеров – ред.) может длиться недели, если не месяцы", — отметил представитель министерства Эдвин де Фэйтер (Edwin de Feijter), слова которого приводит канал.

Также предполагается, что около 20 контейнеров находятся у немецкого острова Боркум.

По словам де Фэйтера, для подъема контейнеров из воды будут задействованы три судна. Все расходы понесет судоходная компания MSC, которой принадлежал контейнеровоз Zoe.

Ранее компания MSC заявляла, что совместно с властями Германии и Нидерландов продолжает очистку побережья и поиск потерявшихся контейнеров, используя специализированное оборудование.

Контейнеровоз Zoe, который под флагом Панамы шел из голландского Антверпена в Бремерхафен, 2 января попал в шторм. Сообщалось, что около 200 контейнеров с игрушками, телевизорами, автозапчастями и другими вещами смыло в Северное море, некоторые вынесло на голландское побережье. В трех контейнерах были органические пероксиды, писали СМИ.

Немецкое управление по чрезвычайным ситуациям на море позже заявило, что "в воду попали два 20-футовых контейнера с опасным грузом". По его данным, один из контейнеров содержит 280 коробок бензоилпероксида общим весом 7,7 тонны, во втором находятся 457 коробок литий-ионных батарей общим весом около 1,5 тонны.