МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России в 2018 году увеличился на 3,8% по сравнению с 2017 годом и составил 816,46 миллиона тонн, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"Грузооборот морских портов России за январь-декабрь 2018 года составил 816,46 миллиона тонн (рост на 3,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)", — говорится в сообщении.

При этом объем перевалки сухих грузов увеличился на 3,8% и составил 387,34 миллиона тонн, наливных грузов — на 3,9%, до 429,12 миллиона тонн.