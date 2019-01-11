ЛОНДОН, 11 янв — ПРАЙМ. Британская авиакомпания Virgin Atlantic совместно с консорциумом инвесторов Connect Airways, в который также входят транспортная группа Stobart Group и инвестфонд Cyrus Capital, приобретают лоукостер Flybe за 2,2 миллиона фунтов стерлингов, следует из заявления Virgin Atlantic.

Компании вели переговоры с 2018 года, прорабатывая условия будущей сделки по покупке авиаперевозчика, испытывающего финансовые и операционные проблемы.

"Совет директоров Flybe и Connect Airways, компания объединяющая Virgin Atlantic Limited, Stobart Group и Cyrus Capital, рады сообщить, что достигли соглашения об условиях по рекомендуемому денежному предложению для Flybe", — отмечается в сообщении. В рамках сделки инвесторы также договорились о привлечении бридж-кредита для Flybe в размере 20 миллионов фунтов стерлингов, который будет направлен на "поддержку оборотного капитала и эксплуатационные потребности". Кроме этого, после завершения сделки покупатели инвестируют до 80 миллионов фунтов в развитие бизнеса авиакомпании.

"Flybe продолжит обслуживать клиентов в Великобритании и Ирландии. В последующем Flybe будет переименована в Virgin Atlantic", — говорится в заявлении. Консорциум инвесторов намерен расширить сеть и дальность полетов лоукостера, а также количество обслуживаемых им аэропортов.

После объявления о сделке в пятницу акции Flybe упали на 12,5%. В декабре компания также заявила, что в январе понизит уровень листинга на Лондонской фондовой бирже до стандартного листинга с премиального.

Flybe, основанная в 1979 году, является одной из крупнейших независимых региональных авиакомпаний Европы. Осуществляет рейсы по 190 маршрутам в 15 странах. В 2017-18 финансовом году авиакомпания обслужила 9,5 миллиона пассажиров.