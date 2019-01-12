МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Закон, запрещающий кредиторам взыскивать с "Украинской железной дороги" ("Укрзализныця") долги "Донецкой железной дороги", вступил в силу на Украине.

Ранее кредиторы обращались к "Укрзализныце", как правопреемнику "Донецкой железной дороги", требуя погасить обязательства предприятия. Однако соответствующее имущество не инвентаризировали, не оценили и не включили в уставный капитал "Укрзализныци", пояснили в пояснительной записке к законопроекту, соответствующие данные опубликованы в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Закон, принятый Верховной радой и подписанный президентом Петром Порошенко, установил временный запрет на обращение взыскания на активы "Укрзализныци" по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых находится в районе зоны конфликта в Донбассе.

На период действия моратория исполнительные производства и мероприятия принудительного исполнения решений относительно обращения взыскания на активы общества по таким обязательствам должны быть прекращены. Запрет перестанет действовать после "деоккупации территорий и проведения инвентаризации имущества".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.