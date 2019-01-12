МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Судоходство по закрытому два дня по погодным условиям Керченскому проливу возобновлено, первые суда прошли утром в субботу, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

"В 9.30 первые восемь судов по Керчь-Еникальскому каналу (прошли — ред.) с севера. Погода улучшилась, ветер северо-западный 12-14 метров в секунду, температура окружающего воздуха плюс три градуса по Цельсию", — говорится в сообщении Росморречфлота.

Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение на 10 и 11 января в связи со сложными погодными условиями: снег, переходящий в дождь, местами очень сильные осадки, туман, гололедица, усиление юго-восточного метра с переходом на юго-западный до 20-25 метров в секунду.