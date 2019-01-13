МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Одна из взлетно-посадочных полос (ВПП) в столичном аэропорту "Шереметьево" закрыта после инцидента с самолетом чешской авиакомпании Smart Wings, который выкатился за пределы ВПП, сообщается на сайте аэропорта.

Ранее в воскресенье источник в диспетчерских службах сообщил РИА Новости. что самолет чешской Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево".

"В связи с инцидентом аэропорт "Шереметьево" был вынужден закрыть ВПП-1 для проведения производственных работ по эвакуации ВС. В этой связи на время проведения эвакуационных работ возможны задержки в обеспечении вылетов и прилетов других рейсов", — говорится в сообщении.

Как сообщается, на борту самолета были 40 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал. "С пассажирами работают представители авиакомпании, им предложено осуществить перелет по маршруту следующим рейсом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что службы аэропорта предпринимают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия выката самолета и минимизировать сложности и задержки рейсов для остальных авиакомпаний и пассажиров.