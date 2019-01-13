МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Более 30 рейсов задержано в воскресенье в московском аэропорту "Шереметьево", всего в столичных аэропортах задержано или отменено 67 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

Ранее в воскресенье самолет чешской Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево", после чего она была закрыта. На борту находились 40 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал.

Так, по состоянию на 16.55 мск в аэропорту Шереметьево задержан 31 рейс. Кроме этого, еще 17 рейсов отменено и восемь задержано в аэропорту Внуково. В Домодедово семь рейсов отменено и четыре задержано. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта Жуковский нет.