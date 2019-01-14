МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Грузовой самолет Boeing 707, разбившийся под Тегераном, летел из Бишкека, передает иранское агентство Fars со ссылкой на источники.

По данным источников, самолет следовал из Бишкека в международный аэропорт "Пайам" в городе Карадж в пригороде Тегерана, но по ошибке стал приземляться в аэропорту "Фатх" в том же городе.

Как сообщили источники, пилот не справился с управлением при посадке, самолет выехал за взлетно-посадочную полосу и въехал в жилой район.

Иранский телеканал Press TV ранее сообщил, что на борту находилось 10 человек. "Грузовой самолет с 10 людьми на борту разбился рядом с Караджем в центральной части Ирана", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

По данным этого же телеканала, пилоты разбившегося самолета, предположительно, выжили.

Пресс-секретарь ОАО "Международный аэропорт Манас" Алия Курбанова сообщила РИА Новости, что разбившийся в Иране грузовой самолет принадлежал иранской авиакомпании и совершал чартерный рейс из Бишкека.

Согласно заявлению иранских военных, разбившийся самолет принадлежал армии Ирана. "Сегодня утром грузовой самолет (Boeing) 707, перевозивший мясо и летевший из Бишкека, из Киргизии, во время экстренной посадки в аэропорту (в провинции — ред.) Альборз, выехал за пределы посадочной полосы, а после того, как врезался в ограничительную стену полосы, загорелся", — говорится в сообщении на сайте армии Ирана.