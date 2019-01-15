МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Требования к бизнесу со стороны государства после применения "регуляторной гильотины" будут систематизированы по новому принципу — не по контролирующим ведомствам, а по видам бизнеса, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Ранее во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Гайдаровского форума, предложил к 1 февраля 2020 года пересмотреть регуляторные требования к бизнесу, применив механизм так называемой "регуляторной гильотины".

"Важно, что мы вводим принципиально новый подход: если раньше шли от требований ведомств (пожарной инспекции, САНПИН и прочих), то теперь требования будут классифицированы по видам бизнеса: ресторанный, отельный и так далее", — цитирует Орешкина пресс-служба Минэкономразвития.

"Если предприниматель хочет открыть новый бизнес в какой-либо сфере, то он должен видеть перед собой все требования, с которыми ему предстоит столкнуться, а также понимать, какие из них носят обязательный характер, а какие — рекомендательный", — добавил он. По мнению Орешкина, такой порядок упростит ведение бизнеса, позволит предпринимателю сфокусироваться непосредственно на своей деятельности, и, в итоге, приведёт к росту МСП в стране, а также созданию благоприятного инвестклимата.

Не пересмотренные требования будут признаны утратившими силу, а затем — отменены. При этом риски того, что все старые требования окажутся неизмененными, будут исключены. Пересмотр планируется осуществляться в плановом порядке. На первом этапе все регуляторы в установленный срок составят исчерпывающий перечень своих нормативных актов с учетом этапности их пересмотра. Таким образом, должен получиться исчерпывающий перечень обновленных требований в доступном и понятном виде, систематизированный и удобный для применения как контролерами, так и хозяйствующими субъектами, пояснил министр.

"Соблюдение неэффективных и избыточных обязательных требований, которые должны быть отсечены "регуляторной гильотиной", не только обходятся очень дорого предпринимательскому сообществу, но и требует серьезных трудозатрат со стороны контролирующих органов. Данный механизм позволит выстроить четкую систему оценки рисков, сконцентрировать внимание именно там, где эти риски существуют и, в конечном счете, поможет сформировать систему умного контроля", — заключил он.