МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Новые меры по льготной ипотеке для семей с детьми не приведут к росту объема выдачи ипотечных кредитов, сообщили эксперты, опрошенные сайтом РИА Недвижимость.

Во вторник стало известно, что правительство РФ согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей с детьми. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что согласовано, в том числе, увеличение периода действия льготной процентной ставки по семейным жилищным кредитам — займам, оформляемым супругами с двумя и более детьми. Предусмотрено также установление льготной процентной ставки на весь период кредитования.

"С учетом повышения ключевой ставки ЦБ, общими макроэкономическими изменениями, а также будущего влияния нового законодательства, ожидать роста выдачи ипотечных кредитов в этом году не стоит ", — отметил гендиректор компании "Азбука жилья" Владимир Каширцев.

По его мнению, новые меры ипотечной поддержки семей будут выгодны, прежде всего, семьям с тремя и более детьми. "По нашим наблюдениям, в прошлом году программа льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми не пользовалась спросом. Ставки и так были самые низкие. Сейчас в связи с ростом ставок мы наблюдаем обратную тенденцию. Количество заявок увеличилось. Семьи стали интересоваться данной программой, но новые меры лишь будут поддерживать объем выдачи ипотеки, но очередного рекорда не будет", — объяснил эксперт.

Вице-президент, руководитель розничного блока СМП Банка Роман Цивинюк также не ожидает большого роста выдачи ипотечных кредитов в связи с введением новой программы господдержки.

"По нашим прогнозам, темпы прироста замедлятся в связи с увеличением ставок. Расширение программы поддержки для семей с детьми вряд ли обеспечит такой же активный рост, как на пике снижения ставок в 2018 году, однако окажет позитивный эффект на объем выдач", — отметил Цивинюк.

Руководитель ипотечного центра Est-a-Tet Алексей Новиков также считает, что корректировка условий действующей программы субсидирования для семей с двумя и более новорожденными детьми никак не повлияет на текущие объемы выдачи ипотеки. Если раньше ставка по льготному периоду действовала три-пять лет (в зависимости от количества детей, если два ребенка – то три года, если более – то пять лет), то сейчас пониженная ставка может быть распространена на весь период кредитования.

По мнению директора по маркетингу и разработке продукта ГК А101 Дмитрия Цветова, меры поддержки ипотеки следует рассматривать как попытку хоть отчасти компенсировать многодетным семьям дополнительные расходы, связанные с улучшением своих жилищных условий.

"Однако следует отметить, что меры поддержки действуют только на те семьи, в которых второй или третий ребенок появился совсем недавно. Таких семей пока сравнительно немного, и, кроме того, как показывает наша практика, они решаются на крупные покупки спустя год или два после рождения ребенка. Поэтому для повышения эффективности этих мер представляется разумным распространить их действие на семьи, в которых второй или третий ребенок родились в 2016-2017 годах", — заключил Цветов.