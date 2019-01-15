МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших американских авиаперевозчиков — авиакомпании Delta Air Lines — по итогам 2018 года выросла на 13,8% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 3,917 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 5,65 доллара против 4,76 доллара годом ранее. Операционная выручка авиаперевозчика выросла на 8% — до 43,89 миллиарда долларов.

Чистая прибыль за четвертый квартал увеличилась в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 1,019 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за квартал выросла до 1,49 доллара на акцию с 0,42 доллара в 2017 году, оказавшись выше прогнозов аналитиков в 1,28 доллара на акцию. Операционная выручка составила 10,742 миллиарда долларов, что на 5% выше показателя за четвертый квартал прошлого года.

По словам главы авиакомпании Эда Бастиана (Ed Bastian), которые приводятся в релизе, 2018 год стал для Delta Air Lines рекордным по показателю надежности эксплуатации (143 дня без системных отмен по магистральным рейсам за год по сравнению с 90 днями в 2017 году). В 2019 году компания рассчитывает получить прибыль на акцию на уровне 6-7 долларов за бумагу на фоне снижения расходов и затрат на топливо.

Авиакомпания Delta Air Lines начала свою деятельность в 1929 году. Число сотрудников составляет более 80 тысяч человек по всему миру. Компания обслуживает порядка 180 миллионов человек ежегодно.