МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Бизнес РФ на форуме в Давосе представят, в том числе, бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Вагит Алекперов, Владимир Евтушенков, Алишер Усманов и банкиры Андрей Костин и Герман Греф, говорится в сообщении оргкомитета Всемирного экономического форума, которое получили аккредитованные журналисты.

В начале ноября организаторы Давосского форума отказали в участии российским бизнесменам Дерипаске и Вексельбергу, а также Костину, которые весной были внесены в санкционный список США. Затем запрет был снят, а взамен выдвинут ряд ограничений. Организаторы заявили, что примут меры, чтобы присутствие на форуме попавших под санкции россиян "полностью соответствовало текущим правовым условиям".

В списке участников форума по состоянию на 15 января Россию представляют, в частности, владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, бизнесмен Виктор Вексельберг, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, бизнесмен Олег Дерипаска, совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, основатель USM Holdings Алишер Усманов, председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, основной бенефициар ТМК Дмитрий Пумпянский, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Среди членов правительства РФ заявлены глава Минэкономразвития Максим Орешкин и министр энергетики Александр Новак.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 22 по 25 января.