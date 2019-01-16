МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. "Ростелеком" может купить второго по объему игрока на российском рынке центров обработки данных (ЦОД) DataLine, сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на источники на телекоммуникационном рынке.

"Ростелеком" рассматривает покупку оператора дата-центров DataLine, принадлежащего IT-холдингу Inline Technologies Group", — пишет газета, отмечая, что в руководстве DataLine информацию не подтвердили, но заявили, что "ведут переговоры с рядом инвесторов".

Как сообщил изданию управляющий директор оператора дата-центров IXcellerate Дмитрий Фокин, бизнес DataLine можно оценить в 500-600 миллионов долларов до вычета долга. Так, по его словам, в случае покупки DataLine "Ростелеком" будет контролировать 10-12 тысяч стоек, закрепившись на первом месте в России по этому показателю.

Общий объем российского рынка коммерческих ЦОД за 2018 год составил около 26,4 миллиарда рублей, увеличившись на 13% к 2017 году, а количество стойко-мест достигло 38,8 тысячи (рост на 10,2%), пишет газета, со ссылкой на данные "ТМТ Консалтинг". В 2019 году аналитики ожидают еще большего роста рынка — на 15% в деньгах и на 17% в стойко-местах. При этом "Ростелеком" уже лидирует на рынке: у его компании "РТК ЦОД" сейчас 5868 стойко-мест, тогда как у занимающей второе место DataLine — 4787.

Как отмечает руководитель сети дата-центров "КРОК" Павел Колмычек, объединенная компания "Ростелекома" и DataLine может оказаться "почти в монопольном положении". "Доля "Ростелекома" после поглощения достигнет 25-30% рынка с возможностями дальнейшего роста. Сделка изменит правила игры на рынке облачных провайдеров, который станет более зависим от действий одного игрока", — считает собеседник издания.