МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе за 2018 год выросли на 0,1% в годовом выражении — до 15,158 миллиона штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

При этом в декабре показатель упал в годовом выражении на 8,4% — до 998,5 тысячи машин. Спад продаж отмечается четвертый месяц подряд. "За прошлый месяц продажи упали на 8,4%, продолжая тенденцию к снижению, которая началась с введением процедуры WLTP в сентябре… В целом в 2018 году объемы продаж автомобилей в ЕС оставались более или менее стабильными по сравнению с предшествующим годом", — пишет ассоциация.

WLTP – это всемирно согласованная методика испытаний легковых автомобилей для определения расхода топлива и выбросов выхлопных газов.

Ассоциация отмечает, что за год продажи новых автомобилей выросли в Испании (+7%) и Франции (+3%). При этом снижение продаж зафиксировано в Германии (-0,2%), Италии (-3,1%) и Великобритании (-6,8%).

В декабре на большинстве европейских рынков было отмечено снижение продаж, показатель вырос только в Литве, Хорватии, Нидерландах, Румынии и Италии. В Германии продажи за месяц упали на 6,7%, в Великобритании — на 5,5%, во Франции — на 14,5%, в Испании — на 3,5%.

Лидером по росту продаж по итогам года стал автопроизводитель PSA Group, который увеличил продажи новых автомобилей в Европе на 32,8% по сравнению с 2017 годом. У Volkswagen Group показатель вырос на 0,9%, у Renault Group — на 0,8%. При этом по итогам декабря продажи Renault Group упали на 16,6% в годовом выражении, Volkswagen Group — на 8,7%, а PSA Group — на 5,8%.