МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи обязала компанию Nissan выплатить штраф в 900 миллионов вон (803,4 тысячи долларов) за предоставление ложной информации о расходе топлива автомобилями производителя.

"Комиссия по справедливой торговле приняла решение подать в прокуратуру заявление на двух юридических лиц, а также присудить штраф в 900 миллионов вон и выдать распоряжение о внесении изменений в отношении головной компании Nissan Motors Company и корпорации Nissan Korea, которые рекламировали и указывали отличные от фактических данные о расходе топлива, обозначая уровень выбросов выхлопных газов как соответствующий закону о сохранении чистоты воздуха и стандарту Евро-6", — говорится в пресс-релизе регулятора.

Ранее министерство транспорта Южной Кореи приняло решение оштрафовать немецкий автоконцерн BMW на 11,2 миллиарда южнокорейских вон (около 9,93 миллиона долларов) в связи с попытками компании скрыть неполадки в работе выхлопной системы автомобилей, приведших к их массовым возгораниям.