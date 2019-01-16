МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Создание региональной авиакомпании, над проектом которой работают Сбербанк и ВТБ, на базе "Ютэйр" не планируется, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума.

Ранее в январе газета "Ведомости" сообщила, что Сбербанк и ВТБ могут "забрать" "Ютэйр" под проект региональной авиакомпании. Перевозчик до этого объявил о реструктуризации задолженностей. По словам источников газеты, долг "Ютэйр" перед Сбербанком может быть конвертирован в акции.

"Это кто-то из ваших братьев или сестер генерирует. Да нет, конечно", — прокомментировал глава Сбербанка журналистам информацию о привлечении "Ютэйр" к проекту.

Сбербанк и ВТБ обсуждают проект создания региональной авиакомпании. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что новая компания может быть создана с нуля или на базе одной из действующих компаний. Он также сообщал, что инвестиции в региональную авиакомпанию составят не менее 1 миллиарда долларов, но проект должен быть реализован на принципах государственно-частного партнерства, потому что без субсидий региональных перевозок эта сфера будет убыточной.

"Ютэйр" — четвертая по величине авиакомпания в России, в 2018 году перевезла 7,9 миллиона пассажиров.