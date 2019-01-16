МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. McDonald's планирует обжаловать решение Ведомства по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) по возможности эксклюзивного использования корпорацией товарного знака Big Mac в ЕС, сообщили РИА Новости в McDonald's.

В среду издание Irish Times сообщило, что McDonald's проиграла в суде тяжбу с ирландской сетью ресторанов быстрого питания Supermac's по вопросу эксклюзивного права американской компании на использование товарного знака Big Mac на территории Евросоюза.

"Компания McDonald's разочарована решением Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO). Мы считаем, что это решение не учитывает важные доказательства, представленные McDonald's, которые подтверждают надлежащее использование товарного знака Big Mac в странах Европы", — сказали в компании.

"McDonald's намерена обжаловать данное решение и уверена, что оно будет отменено Апелляционным советом Ведомства. Несмотря на сегодняшнее решение, McDonald's принадлежат полные, охраняемые законом права на товарный знак Big Mac во всех странах Европы", — подчеркнули в McDonald's.