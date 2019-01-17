МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Следствие обратилось в суд с требованием заключить под стражу бывшего гендиректора "Алкогольной сибирской группы" (выпускает водку под брендами "Пять озёр" и "Хаски") Игоря Савельева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы.

"В адрес суда поступили материалы в отношении Игоря Савельева, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного с ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение — ред.) Следствие просит избрать меру пресечения в виде ареста", — сказала пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.

Максимальное наказание 4 части этой статьи — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе "Алкогольной сибирской группы", Савельев был задержан во вторник полицией, это не связано с работой "Алкогольной сибирской группы" или с работой Савельева на посту гендиректора АСГ. Точная причина задержания Савельева не называлась. Новым гендиректором в среду была назначена финансовый директор компании Елена Тябутова.

"Алкогольная сибирская группа" — один из крупнейших производителей водки в России, выпускает продукцию под марками "Белая березка", "Хаски", "Сиббиттер" и "Пять озер". Объем производства компании по итогам 2017 года составил 5,31 миллиона декалитров. АСГ имеет два завода: "Омсквинпром" в Сибири и "Рузский купажный завод" в Подмосковье.