МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы на два месяца арестовал бывшего гендиректора "Алкогольной сибирской группы" (выпускает водку под брендами "Пять озёр" и "Хаски") Игоря Савельева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На аресте Савельева настаивало следствие, которое, по словам адвоката, оценило ущерб от действий его подзащитного в 215 миллионов рублей.

"Суд постановил; ходатайство следствия удовлетворить, избрать Савельеву меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 16 марта", — огласил решение судья Дмитрий Гордеев.

Савельева подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").