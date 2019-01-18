МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Энергометаллургическая En+ Group в пятницу назвала имена трех человек, которые по соглашению с OFAC будут голосовать частью акций компании, сейчас подконтрольных Олегу Дерипаске.

Согласно одобренной минфином США схеме, доля бизнесмена в En+ будет снижена с около 70% до 44,95%, а голосовать он сможет не более чем 35% акциями. Независимые директора получат 8 из 12 мест в новом совете директоров En+. Половина из состава совета будут гражданами США или Великобритании.

"En+ Group подтверждает, что… Дэвид Ноуэр, Дэвид Крейн и Ди Джей Бейкер были определены как независимые лица, которые могут при условии соблюдения определенных условий осуществлять право голоса, связанное с определенными акциями", — говорится в релизе.

Компания на фоне недавних сообщений СМИ также подтвердила, что доля Дерипаски в ней будет снижена до уровня ниже 50%.

США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) российского бизнесмена Олега Дерипаску и контролируемые им компании, в том числе публичные — En+, "Группу ГАЗ" и "Русал". Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Вместе с тем срок вступления в силу санкций против названных компаний неоднократно продлялся на фоне переговоров с Дерипаской об отказе от контроля в них. Сейчас на продажу акций и долга En+ и "Русала", а также на прекращение работы с ними дан срок до 28 января, для "Группы ГАЗ" это 7 марта.

Более того, Минфин США 19 декабря сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", поскольку Дерипаска сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке. Активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.