БЕРЛИН, 19 янв — ПРАЙМ. Ситуация с ценами на основные виды продуктов в России в целом стабильная, однако отмечается некоторый рост цен на отдельные товары в торговых сетях, сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Ценовая ситуация на основные продовольственные товары в целом характеризуется, как стабильная. Наблюдается некоторый рост цен в торговых сетях на отдельные товары: птица, сахар, яйца и плодоовощная продукция", — сказал Патрушев в кулуарах международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства "Зеленая неделя".

"При этом сильного роста цен у производителей не наблюдается", — добавил министр. Он также подчеркнул, что Минсельхоз уделяет особое внимание ценовой ситуации в агропромышленном секторе и осуществляет еженедельный мониторинг.

По данным Росстата, инфляция в РФ по итогам 2018 года составила 4,3%. Продовольственные товары в прошлом году, по данным статистического ведомства, подорожали на 4,7%.

В среду вице-премьер РФ Алексей Гордеев сообщил, что предпосылок для роста цен на продукты в РФ выше темпов инфляции в 2019 году нет, однако возможны всплески цен по отдельным продовольственным товарам. Банк России по итогам 2019 года прогнозирует годовую инфляцию в РФ в интервале 5-5,5% с возвращением к 4% в 2020 году.