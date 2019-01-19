БЕРЛИН, 19 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не планирует проведение в 2019 году интервенций на рынке молока и молочной продукции, сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"В 2019 году молочные интервенции не планируются", — сказал Патрушев в кулуарах международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства "Зеленая неделя".

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. Кроме того, Минсельхоз РФ на протяжении нескольких лет рассматривает возможность проведения закупочных и товарных интервенций на рынке молока и молочных продуктов.