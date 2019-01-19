СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — ПРАЙМ. Немецкие и французские специалисты, которые могут приехать для оценки ситуации в Керченском проливе, лишь в очередной раз подтвердит соблюдение Москвой международных норм судоходства. Об этом сообщил глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Крыму скрывать нечего. Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива", — отметил он РИА Новости.

Таким образом депутат прокомментировал предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель отправить в данный район экспертов из ЕС.

По его словам, предложение Берлина разумное и правильное. Он также не исключил приезда туда и экспертов из Украины, однако при этом депутат усомнился в объективности их оценки.