ВОЛГОГРАД, 19 янв — ПРАЙМ. Рейс "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Дубай, экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пяти пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского аэропорта.

Как сообщили РИА Новости, рейс компании "Уральских авиалиний", следовавший из Москвы в Дубай, в субботу в 7.23 по местному времени (6.23 мск) вынужден был экстренно сесть в Волгограде.

"Там пять человек плохо себя почувствовали, и борт запросил экстренную посадку, борт приземлился у нас. И двое — муж и жена — отказались лететь дальше, остались, трое вернулись обратно на борт. Плюс выяснилось, что на борту была пьяная женщина, и ее тоже высадили", — сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда.

По словам собеседника агентства, через два часа самолет отправился дальше.

Представитель авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщила РИА Новости в субботу, что двое пассажиров были госпитализированы в Волгограде. Еще одна женщина, которая дебоширила на борту, передана сотрудникам правоохранительных органов. Самолет успешно долетел до Дубая и сейчас уже летит обратно.