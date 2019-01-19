МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Около двух тысяч рейсов отменены в США из-за снегопадов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные специализированного сайта FlightAware.

Отменены рейсы в штатах Среднего Запада и в северо-восточном регионе США.

В пятницу аэродром Эппли в штате Небраска был закрыт в течение нескольких часов после того, как самолет Southwest Airlines выехал за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления, когда ехал к терминалу. Как сообщили в авиакомпании, шесть членов экипажа и 150 пассажиров не пострадали.

В ноябре и декабре 2018 года сильные снегопады на территории США уже приводили к отмене и задержкам тысяч авиарейсов, отключению электроэнергии и человеческим жертвам. В конце декабря предупреждение о снегопадах и метелях получили свыше 20 миллионов американцев.