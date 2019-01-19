МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Женщина, которая устроила пьяный дебош на борту самолета, экстренно севшего в Волгограде, привлечена к административной ответственности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Рейс "Уральских авиалиний", летевший утром в субботу из Москвы в Дубай, экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пяти пассажиров. Представитель авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщила РИА Новости, что двое пассажиров были госпитализированы, еще одна женщина, устроившая дебош на борту, передана сотрудникам правоохранительных органов. Самолет успешно долетел до Дубая.

Как рассказала Волк, во время посадки женщина 1990 года рождения в состоянии алкогольного опьянения начала вести себя агрессивно и нецензурно выражаться в адрес других пассажиров и экипажа самолета. Командир принял решение отказать ей в полёте.

"Нарушительница доставлена в линейное отделение полиции, где в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство", — цитирует Волк МВД РФ.