МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Пассажиры начали покупать первые невозвратные билеты в поезда дальнего следования в России, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам в дальнем следовании).

Компания открыла продажи таких билетов в воскресенье на поезда отправлением с 19 апреля, то есть за 90 дней до даты поездки. Невозвратные билеты в рамках пилотного проекта можно купить в двухэтажные сидячие поезда 740/739 Москва — Воронеж и купе поезда 26/25 Москва — Ижевск.

Из общего числа мест в вагонах этих поездов как невозвратные продаётся лишь часть билетов. То есть, пассажиры могут купить на эти поезда и привычные возвратные билеты. Генеральный директор ФПК Петр Иванов сообщал журналистам, что в воронежском поезде будет 102 невозвратных билета, что составляет 9% от общего числа билетов в составе, в ижевском — 64 места, 8%.

Представитель ФПК сообщил РИА Новости в воскресенье, что на поезд 740 Москва — Воронеж осталось в продаже 99 невозвратных билетов, на поезд 26 Москва — Ижевск — 60. Таким образом, пассажиры уже начали покупать первые невозвратные билеты.

О том, что пассажир может купить невозвратный билет, свидетельствует специальная иконка в разделе покупки билетов на сайте РЖД. Она нарисована белым цветом на сером фоне в виде прямоугольника с крестиком внизу справа. При нажатии на иконку выводится информация: "доступен невозвратный тариф".

Невозвратные билеты могут продаваться в вагоны купе и с местами для сидения в нерегулируемом сегменте, где тариф устанавливают железнодорожники. То есть, в плацкарте и общих вагонах, так называемом регулируемом сегменте, где тариф устанавливает государство, невозвратных билетов не будет. Экономия при покупке невозвратного билета составит 5-20% от цены обычного возвратного в зависимости от поезда и периода совершения поездки. Согласно закону, невозвратный билет в некоторых исключительных случаях все-таки можно сдать.