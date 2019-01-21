МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Строительство первого участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань — от Железнодорожного Московской области до Гороховца в Нижегородской одобрено на совещании у вице-премьера Максима Акимова 17 января, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.

В аппарате Акимова изданию подтвердили факт совещания, не уточнив детали.

По словам собеседника газеты, знакомого с ситуацией, было предложено констатировать, что проект обеспечивает выход на плановую операционную безубыточность как владельца инфраструктуры (концессионера), так и перевозчика (РЖД) с третьего года эксплуатации даже при консервативной оценке пассажиропотока. Также предложено предусмотреть выделение бюджетных средств, заложенных в комплексный план модернизации инфраструктуры, и актуализировать законопроект, устанавливающий нулевую ставку налога на имущество в отношении объектов ВСМ.

Участок Железнодорожный-Гороховец с организацией движения до Нижнего Новгорода должен стать первым этапом ВСМ Москва-Казань. Первый участок сократит время в пути от Москвы до Нижнего Новгорода до 2 часов 5 минут. Стоимость проекта оценивается в 621,55 миллиарда рублей, из которых бюджет должен предоставить капитальный грант 200 миллиардов рублей, РЖД — тоже 200 миллиардов, остальная сумма — средства концессионера.

Согласно материалам к совещанию, финансовая модель проекта не предполагает субсидий на стадии эксплуатации, но "требует окончательных решений по предоставлению капитального гранта, и по возможности его предоставлению в как можно более ранние годы", пишет газета. По модели, операционная рентабельность для концессионера лишь в 2025 году уходит в минус, в остальные годы она положительная, а операционная безубыточность перевозчика достигается в 2026 году.

Как сообщили изданию в РЖД, прогноз пассажиропотока показал, что на ВСМ должно уйти примерно 40% всех пассажиров между Москвой и Нижним Новгородом. По финмодели, на третий год работы ВСМ поток Москва-Нижний Новгород составит 3,13 миллиона пассажиров в год, а по всей линии в целом — 7,7 миллиона пассажиров в год. В 2018 году железнодорожный пассажиропоток Москва-Нижний Новгород без учета промежуточных станций превысил 2,3 миллиона человек, с учетом автотранспорта это более 5,5 миллиона человек, он растет на 5-6% в год.