МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Крупнейшие российские производители продуктов питания попросили правительство запретить торговым сетям перепродавать их со скидками небольшим торговым точкам. Об этом пишет газета "Коммерсант" в понедельник.

Производители для решения этого вопроса просят о встрече вице-премьера Дмитрия Козака. В конце декабря прошлого года они направили на его имя соответствующее письмо, которое подписали руководители "Русбренда", "Руспродсоюза", Союза производителей алкогольной продукции и других ассоциаций поставщиков.

Отмечается, что недовольство поставщиков продуктов вызвано тем, что ритейлеры, получая скидки от производителей в размере 30-50% от цены поставки, впоследствии перепродают еду оптом и мелким оптом небольшим магазинам. Этим, считают авторы письма, сети захватывают сегмент несетевой торговли и увеличивают свою долю на рынке в обход ограничения в 25% для каждого муниципалитета. "Ъ" пишет, что в результате производители лишаются возможности донести скидки до конечного потребителя.