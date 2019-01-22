МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания Easyjet понесла убыток в размере десяти миллионов фунтов в связи с декабрьскими перебоями в работе лондонского аэропорта Гатвик, возникшими из-за дронов, сообщает издание Evening Standard.

По информации издания, проблемы тогда коснулись около 82 тысяч клиентов авиакомпании, были отменены более 400 ее рейсов, что привело к убытку в десять миллионов фунтов.

В ночь на 20 декабря все полеты в аэропорту Гатвик были приостановлены из-за информации о двух дронах, летавших над аэродромом. В четверг аэропорт не смог возобновить работу из-за появления новых беспилотных аппаратов. Ситуация с отменой рейсов затронула более сотни тысяч человек. По данным полиции английского графства Сассекс, инцидент с парализовавшими работу аэропорта беспилотниками не связан с терроризмом.