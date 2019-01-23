МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", увеличила чистую розничную выручку в октябре-декабре 2018 года на 17,1% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года — до 420,883 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Продажи сети "Пятерочка" в четвертом квартале выросли на 18,1% и составили 326,513 миллиарда рублей, магазинов "Перекресток" — на 23%, до 67,215 миллиарда рублей, гипермаркетов "Карусель" — на 0,5%, до 26,095 миллиарда рублей. Если рассматривать ежемесячную динамику, выручка X5 в октябре увеличилась на 16,2%, в ноябре — на 17,5%, в декабре — на 17,4%.

По итогам 2018 года X5 Retail увеличила чистую розничную выручку на 18,5% — до 1,525 триллиона рублей. Продажи "Пятерочки" за этот период выросли на 19,7% — до 1,198 триллиона рублей, "Перекрестка" — на 23,5%, до 230,848 миллиарда, "Карусели" — на 1,7%, до 90,818 миллиарда.

Продажи сопоставимых магазинов X5 Retail (like-for-like, LfL) в январе-декабре увеличились на 1,5%, в четвертом квартале — на 3,7%. Средний чек за 12 месяцев вырос на 0,6%, покупательский трафик — на 0,9%, в октябре-декабре чек повысился на 1,4%, трафик — на 2,2%.

В четвертом квартале ритейлер открыл 746 магазинов, в целом в прошлом году — 2,31 тысячи объектов. Общее количество магазинов на 31 декабря достигло 14,431 тысячи, включая 13,522 тысячи магазинов "Пятерочка", 760 "Перекрестков" и 94 гипермаркета "Карусель". Торговая площадь X5 за январь-декабрь увеличилась на 18% — до 6,464 миллиона квадратных метров.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец декабря достигло 14,431 тысячи. Выручка X5 в 2017 году увеличилась на 25,3% — до 1,3 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО — на 40,8%, до 31,4 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,63%.