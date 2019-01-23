МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона, согласно которому авиакомпаниям больше не нужно будет получать лицензию Росавиации для выполнения воздушных перевозок, сообщается на сайте правительства.

В соответствии с действующим законодательством, для того чтобы выполнять воздушные перевозки, юридическое лицо должно получить в Росавиации лицензию, предварительно получив там же сертификат эксплуатанта, который сам по себе является разрешительным документом для перевозок и фактически подтверждает соответствие перевозчика лицензионным требованиям.

"В целях устранения дублирующих правовых норм проектом федерального закона… законодательные нормы, устанавливающие требования о лицензировании деятельности по перевозкам воздушным транспортом, предлагается признать утратившими силу", — говорится в сообщении.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.