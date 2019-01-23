МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль корпорации Kimberly-Clark, американского производителя средств личной гигиены, в 2018 году сократилась на 38% в годовом выражении и достигла отметки в 1,445 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 4,03 доллара против 6,4 доллара годом ранее. Объем продаж Kimberly-Clark за отчетный период вырос на 1% — до 18,486 миллиарда долларов.

Прибыль компании по итогам четвертого квартала составила 421 миллион долларов, что на 33% меньше по сравнению с аналогичным периодом год назад. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 1,18 доллара против 1,75 доллара за аналогичный период 2017 года. Выручка за отчетный период сократилась на 1% — до 4,569 миллиарда долларов. Аналитики, чей прогноз приводит агентство Рейтер, ожидали показатель на уровне 4,45 миллиарда долларов.

Компания отмечает, что негативный эффект от курсовой разницы снизил уровень продаж на 4% в четвертом квартале, тогда как органический рост продаж составил за период 3%. За весь год курсовой эффект привел к уменьшению продаж примерно на 1%.

По словам главы компании Майка Хсу (Mike Hsu), в отчетном году Kimberly-Clark столкнулась с затруднительными макроусловиями. "Мы ожидаем, что в 2019 году среда останется проблемной, хотя и будет лучше, чем в 2018 году", — отмечает глава корпорации. В 2019 году компания прогнозирует снижение продаж на 1-2%, а неблагоприятный курсовой эффект оценивается в 3-4% от выручки.

Kimberly-Clark, основанная в 1872 году, производит продукцию для личной, профессиональной и промышленной гигиены и здравоохранения. Штаб-квартира компании расположена в Далласе (США). В России Kimberly-Clark работает с 1996 года. Продукция компании включает в себя такие бренды, как Huggies, Kotex, Kleenex, Depend.