МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в четвертом квартале 2018 года увеличила выручку на 6,6% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года — до 119,493 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Розничная выручка сети гипермаркетов "Ленты" выросла на 8,4% — до 106,285 миллиарда рублей, супермаркетов — на 60,5%, до 9,052 миллиарда рублей. В 2018 году "Лента" увеличила выручку на 13,2% по сравнению с предыдущим годом — до 413,468 миллиарда рублей. Выручка гипермаркетов сети повысилась на 11,5% — до 364,69 миллиарда рублей, супермаркетов — на 52,6%, до 27,436 миллиарда.

Продажи сопоставимых магазинов "Ленты" (like-for-like, LfL) в октябре-декабре увеличились на 2,1%. При этом средний чек за этот период повысился на 2,1%, покупательский трафик не изменился. В 2018 году сопоставимые продажи компании повысились на 1,3%, средний чек — на 0,8%, трафик — на 0,5%.

В четвертом квартале ритейлер открыл 25 новых магазинов: 11 гипермаркетов и 14 супермаркетов. В целом в 2018 году был открыт 51 объект. Общее количество магазинов на 31 декабря достигло 379 (244 гипермаркета и 135 супермаркетов). Общая торговая площадь в 2018 году увеличилась на 6,1% — до 1,467 миллиона квадратных метров.

"В четвертом квартале существенно снизились продажи в оптовом бизнесе "Ленты", что стало результатом изменений в стратегии дистрибуции у ключевых оптовых поставщиков. Мы ожидаем, что этот тренд продолжится и в 2019 году", — отметил гендиректор "Ленты" Герман Тинга, слова которого приводятся в сообщении. Так, оптовая выручка ритейлера в октябре-декабре упала на 50,7% — до 4,155 миллиарда рублей.

"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, является одной из крупнейших розничных сетей в России. На конец 2018 года компания управляла 379 магазинами в России — 244 гипермаркетами и 135 супермаркетами. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Group (владеет 33,94% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (7,36%). Free float, по оценке компании, составляет 57,6%.