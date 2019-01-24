МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor по итогам 2018 года снизилась в 2,8 раза по сравнению с 2017 годом — до 1,65 триллиона вон (1,5 миллиарда долларов), следует из отчетности компании.

Выручка по итогам года составила 97,25 триллиона вон (86,2 миллиарда долларов), что на 0,9% больше показателя за предыдущий год. Операционная прибыль при этом сократилась в 1,8 раза, до 2,42 триллиона вон (2,1 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала 2018 года компания зафиксировала чистый убыток в 203,3 миллиарда вон (180,3 миллиона долларов) против прибыли в 1,29 триллиона вон годом ранее. Чистый убыток, приходящийся на акционеров головной компании, составил 129,8 миллиарда вон (115,1 миллиона долларов) против прибыли в 1,033 триллиона вон за тот же период в 2017 году. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали прибыль на уровне 784 миллиардов вон. Выручка выросла на 4,8%, составив 25,67 триллиона вон (22,8 миллиарда долларов). Операционная прибыль сократилась по сравнению с четвертым кварталом 2017 года на 35% — до 501,13 миллиарда вон (около 440 миллионов долларов).

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.