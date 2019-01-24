МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Примерно 30% застройщиков жилья в находятся в красной зоне по своей кредитоспособности, то есть могут не получить необходимого банковского финансирования после перехода на эскроу-счета, сообщил журналистам глава Минстроя Владимир Якушев.

Он уточнил, что эти данные предоставила госкомпания "Дом.рф" по результатам анализа всех проектов новостроек в России.

По словам Якушева, эти застройщики возводят 14,5 миллионов квадратных метров жилья, в которых приобрели квартиры 250 тысяч российских семей.

С 1 июля текущего года средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, и девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты (проектное финансирование).